İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de üst araması ve araçları kontrol etti. Uygulamada narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Kadıköy Kuşdilli Caddesi'ndeki denetim noktasında da şüpheli görülen araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.