İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı - Haberler
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, TEM Şube, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri kişilere üst araması yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama gerçekleştirdi.

Fatih'teki Millet Caddesi'nde ekipler, durdurdukları araçlarda arama ve belge kontrolü yaptı.

Uygulamada narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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