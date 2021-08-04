İstanbul'da yangın var mı? İstanbul Bebek'te yangın var mı? Tuzla'da yangın! Aydos orman yangını!

Peş peşe gelen yangın haberleri korkuttu. Türkiye günlerdir orman yangını felaketini yaşıyor. İstanbul'da yangın var mı? İstanbul Bebek'te yangın var mı? Tuzla'da yangın! İstanbul yangın son dakika! İstanbul Sultanbeyli orman yangını! Beykoz'da yangın!

Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne serildi. Peki, İstanbul'da yangın var mı? İstanbul Bebek'te yangın var mı? Tuzla'da yangın!

İSTANBUL'DA YANGIN VAR MI?

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine hızlıca intikal etti. Olay yerine ulaşan kısa sürede ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'da ormanın yandığını gören köylüler erken müdahale ile facianın önüne geçti Köylüler hortumlarla yangını söndürdü Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, köylülerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın dün saat 13.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan köylüler, ormanlık alanın yandığını fark etti. Köylülerin evlerinden getirdikleri hortum ve kovalarla yanan alan söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile de yangın kısa sürede söndürülürken, büyük bir facia önlendi. Yangına müdahale esnasında cep telefonu ile o anları kaydeden köy sakinlerinin ormana kaçan 2 kişi gördüklerini belirtti. Polis bahsedilen şahısları bulmak için köy giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameralarında ve köy çevresinde inceleme başlattı.

AYDOS ORMAN YANGINI

İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetim yapılıyor. İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanlarda ormana giriş çıkışları denetlemek ve mangal yakıp yakılmadığını tespit etmek amacıyla Aydos Ormanı'nda gece ve gündüz denetim yapılıyor. Polis ekiplerinin denetimi drone ile havadan görüntülendi.