İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu
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İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

15.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:36

- İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu Yüzde 65 yoğunluğa ulaşan trafik durma noktasına geldi İstanbul'da, aralıklarla gün boyunca etkisini sürdüren yağmurun etkisi ve mesai bitimi ile birlikte trafik birçok noktada durma noktasına geldi.

- İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

Yüzde 65 yoğunluğa ulaşan trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul'da, aralıklarla gün boyunca etkisini sürdüren yağmurun etkisi ve mesai bitimi ile birlikte trafik birçok noktada durma noktasına geldi. İBB Trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 67 seviyesine kadar çıktığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Aralıklarla yağan yağmurda, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, mesai bitiminin de eklenmesi ile birlikte TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 17.10 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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