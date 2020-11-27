Yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden şüpheliler tutuklandı
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Yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden şüpheliler tutuklandı

27.11.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:32

İstanbul'da ticaret yapma bahanesiyle ofislerine çağırdıkları yabancı uyruklu iş adamlarını darbedip gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da ticaret yapma bahanesiyle ofislerine çağırdıkları yabancı uyruklu iş adamlarını darbedip gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Fatih Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Fas uyruklu iş adamı Kamal A'nın (39) birlikte ticaret yapma bahanesiyle Salih S. tarafından ofisine çağırılıp 5-6 kişilik bir grup tarafından darbedilip 30 bin dolar, cep telefonunu ve kimlik kartının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 18 Kasım'da Suriye uyruklu Salih E.S. (22), Kemal A. (26), Muhammet H. (21), Irak uyruklu Zana A.S. (36) ile Azat G. (23) ve Harbi Ö'yü (19) yakaladı.

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Gözaltına alınan şüphelilerden Salih S'nin Fas uyruklu Kamal A'yı ofise çağırdığı, iş adamı ofise gelince dışarı çıkıp içeriye yüzü maskeli arkadaşlarının girerek Kamal A'yı darpedip gasbettikleri belirlendi.

Ayrıca Salih E.S'nin ve Zana A.S'nin 11 Ağustos'ta da itcoin satma vaadiyle ofisine çağırdıkları Osman E'yi de darbedip 132 bin 820 dolarını gasbettikleri tespit edildi.

Şüphelilerden Harbi Ö. ve Azat G'nin ise 3 Kasım'da Beyoğlu'nda bankadan çıkan Soner K'yi takip ederek elektroşok cihazıyla bayıltana kadar elektrik verip çantasındaki 15 bin avroyu gasbettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden şüpheliler tutuklandı
Yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden şüpheliler tutuklandı
Yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden şüpheliler tutuklandı
Yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden şüpheliler tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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