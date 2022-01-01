Vatandaşlar yılbaşını meydanlarda kutladı - Beşiktaş / Taksim

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu oldu.

Yeni yılı kentin alışılagelmiş buluşma noktalarında karşılamak isteyen vatandaşlar ve turistler, Beşiktaş İskelesi, Ortaköy Meydanı, Taksim Meydanı ve Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi.

Beşiktaş'ta yılbaşını kutlamak isteyenler iskele meydanında buluştu. Beşiktaş Belediyesinin kurduğu sahne önünde toplanan kalabalık meydanı doldurdu.

Vatandaşlar, sahne alan müzisyen Ozan Doğulu, şarkıcı Edis ve DJ sahne performansı ile eğlendiler.

Konser alanında vatandaşlar zaman zaman davul zurna eşliğinde halay çekti.

Gece yarısına az bir zaman kala şarkıcı Edis'in sahnede 20'den geriye saymaya başlamasıyla konser alanında bulunanlar da sanatçıya eşlik etti.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde konser alanında bulunanlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak karşıladı. Aynı dakikalarda boğazdaki vapurlardan havai fişekler atılırken, bazı vatandaşlar da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Ortaköy sahili ise özellikle yabancı turistlerin toplanma alanı oldu. Turistler, burada köprü manzaralı fotoğraflar çektirdi.

Polis hem Beşiktaş'ta hem de Ortaköy'de yoğun güvenlik önlemi alırken, Beşiktaş'taki konser alanına girmek isteyenlere üst araması yapıldı.

Taksim Meydanı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve turist, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Bazı vatandaşlar meşale yakarken, bazıları da dilek balonları uçurdu. İstiklal Caddesi boyunca vatandaşlar, şarkılar söyleyerek yeni yıla girdi.

Taksim Meydanı'na konulan ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf da çektiren vatandaşlar, cep telefonlarıyla yeni yıla girişi kayıt altına aldı.

Kadıköy

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bağdat Caddesi, Altıyol ve Rıhtım meydanı olmak üzere merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2022'nin gelişini kutladı.

Bağdat Caddesi'nde toplanan coşkulu kalabalık, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Yine Bağdat Caddesindeki bir nöbetçi eczanede çalışanların eğlenerek yeni yılı kutladığı görüldü.

Kadıköy Altıyol Meydanı'nda Boğa heykelinin yanında toplanan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde oynayarak yeni yıla girdi. Araçlarıyla yoldan geçenler de korna çalarak coşkuya eşlik etti.

Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.