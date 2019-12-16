İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAİSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı.

16.12.2019 06:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 06:06
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

İSTANBUL polisi, ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var
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