İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada

16.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:19
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirilirken, operasyon anları ise kameralara yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul'da 14-15 Aralık tarihlerinde 6 ilçede çeşitli adreslere operasyon düzenledi. "Torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına karşı gerçekleştirilen çeşitli adreslere yapılan operasyon sonucu, 8 kilo 791 gram  esrar, 3 kilo 516 gram sentetik kannabioid,1 kilo 455 gram afyon sakızı, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 42 gram eroin,30 gram kokain, 975 adet captagon, 66 adet ecstasy, 672 adet sentetik ecza, 5 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet fişek ele geçirilirken, 80 bin 860 TL, 2 bin 914 Amerikan doları, 100 Euro nakit para geçirildi. Başaksehir, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe'de " torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına  yönelik yapılan operasyonlarda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, yine 14-15 Aralık tarihlerinde  Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Maltepe, Ümraniye, Şişli ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince  yapılan çalışmalarda ise 998 gram esrar,171 gram metamfetamin, 20 gram skunk, 9 gram sentetik kannabinoid, 3 gram eroin, 40 adet ecstasy, 2 adet kurusıkı tabanca, 37 adet Fişek, 4.385 TL ele  geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

(Fotoğraf)


İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Korkmaz

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