İstanbul'da trafikte son durum
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İstanbul'da trafikte son durum

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 40'larda seyrediyor.

Türkiye'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05: 00 itibariyle sona erdi. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerde araç hareketliliği başladı. İBB Cep trafik uygulamasının ölçümlerine yüzde 40'larda seyreden yoğunluk E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

İstanbul'da trafikte son durum
İstanbul'da trafikte son durum
İstanbul'da trafikte son durum
İstanbul'da trafikte son durum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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