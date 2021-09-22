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Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor (2)

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D100 Kara Yolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe'den Kadıköy yönüne trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde trafik yoğun olarak ilerliyor.

Avrupa Yakası D100 Kara Yolu ve TEM otoyolunda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi.

D100 Kara Yolu Zeytinburnu-Edirnekapı istikametinde yoğunluk yaşanırken Haliç Köprüsü Okmeydanı yönü akıcı olarak ilerliyor. Köprünün Edirnekapı istikametinde ise yoğunluk görülüyor. Yine Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy sahil yolu gibi ana arterlerde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Şirinevler'deki üst geçidin altındaki otobüs durağında uzun yolcu kuyruğu oluştu. Metrobüs üst geçitlerinde de yoğunluk görüldü.

İBB Trafik uygulamasına göre 09.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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