Trafik yoğunluğu devam ediyor

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor.

TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve bazı bağlantı noktalarında şu saatlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 Karayolu'nda Cevizlibağ-Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu etkili olurken, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Pendik kesiminde ve Esenkent Küçükyalı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu Samandıra-Ataşehir arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Kozyatağı'ndan Kadıköy ve Kartal istikameti, Göztepe'den Kartal yönünde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Öte yandan bazı okulların önünde velilerin araçlarını park etmesi nedeniyle yoğunluk yaşandığı gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu 18.45 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara