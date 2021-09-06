Trafik yoğunluğu devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de devam ediyor.

TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve bazı bağlantı noktalarında şu saatlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 Karayolu'nda Cevizlibağ-Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu etkili olurken, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk sürüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Pendik kesiminde ve Esenkent Küçükyalı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu Samandıra-Ataşehir arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Kozyatağı'ndan Kadıköy ve Kartal istikameti, Göztepe'den Kartal yönünde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Öte yandan bazı okulların önünde velilerin araçlarını park etmesi nedeniyle yoğunluk yaşandığı gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu 18.45 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu devam ediyor
Trafik yoğunluğu devam ediyor
Trafik yoğunluğu devam ediyor
Trafik yoğunluğu devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Okullar açıldı, çile tekrar başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Okullar açıldı, çile tekrar başladı! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Ziya Selçuk Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Deniz Akkaya Melisa Şenolsun
Spor Max Meyer Cristiano Ali Öztürk Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trafik yoğunluğu devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:11:49. #1.16#

title