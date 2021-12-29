İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı - Haberler
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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Güncel

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı İstanbul'da iş çıkış saatinde yağmurun da etkisiyle trafik yüzde 85'lere ulaştı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da iş çıkış saatinde yağmurun da etkisiyle trafik yüzde 85'lere ulaştı. Araç trafiği ara ara durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir BelediyesiTrafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

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İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri

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