Tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tır devrildi: 1 yaralı

21.11.2020 05:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 05:28

İstanbul'da devrilen tırın şoförü sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı.

İstanbul'da devrilen tırın şoförü sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Köprüsü istikametinde seyreden Güngör Yüksel kontrolündeki 35 AH 1179 plakalı tır devrildi.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınarak otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı tek şeride düşürülen yol, itfaiye ve ambulans araçlarının olay yerinden ayrılmasının ardından kademeli olarak açıldı.

Yol kenarına devrilen tırın kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Tır devrildi: 1 yaralı
Tır devrildi: 1 yaralı
Tır devrildi: 1 yaralı
Tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

İlgili Haberler

Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı
TIR arıza yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Berat Albayrak Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Şafak Sezer İrem Derici Demet Akalın
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kasım Çocuk Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tır devrildi: 1 yaralı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 05:28:04. #1.14#
title