Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı! Hırsızlık anı kameralara yansıdı
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Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı! Hırsızlık anı kameralara yansıdı

26.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:01

Seyrantepe'de salgın nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şahıs, girdiği bir iş yerinde kadının ödünç istediği cep telefonunu konuşuyormuş gibi yaparak çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park polisi, hırsızı olay anında giydiği terliğinden tespit edip

Dün saat 17.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen bir şahıs, akşamüstü temizlik hizmeti veren bir iş yerine girdi. Şahıs burada çalışan Derya Ö'den birini arayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi.

KONUŞUYORMUŞ GİBİ YAPIP KAÇTI

Kadının vermesinin ardından telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TERLİĞİNDEN TESPİT EDİLDİ

Telefonunun çalındığı gören kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şahsın eşkalini belirledi. Çevrede çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Barbaros Caddesi üzerinde bir şahsın eşkale uyduğunu gördü. Şahsın yanına giden polis ekibi, güvenlik kamerasından belirlediği şahsı olay esnasında giydiği terlikten tespit etti. Şahsın üst aramasını yapan mobil park polisi, üzerinde peçeteye sarılı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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500 TL'YE SATMIŞ

Gözaltına alınan Erdal Ç. cep telefonunu çaldığını itiraf ederek Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerindeki bir mağazaya 500 lira karşılığında sattığını söyledi. Bunun üzerine mağazaya giden polis, iş yeri sahibi Murat K'ya telefonun hırsızlık malı olduğunu belirterek telefonu satıştan kaldırtıp el koydu. Çalışmaların ardından Erdal Ç. ve Murat K. adli işlemlerinin yapılması için Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Mağdur Derya Ö. ise emniyette hırsız Erdal Ç'yi teşhis etti.

Emniyette "Motosiklet Hırsızlığı", "bisiklet hırsızlığı", "Açıktan Hırsızlık", "Yağma-Gasp", "Uyuşturucu Madde" ve "Kasten Yaralama" olmak üzere 22 adet suç kaydı bulunan Erdal Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı! Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Haber Yorumları (2)
VTNDS: salın bakayım boyle adamları
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KAĞAN: hırsızların hiç biri ihtiyaç için çalmaz, ya meslek haline getirmişler bu işi yada o parayı gecelerde, madde kullanımında çar çur ederler. keşke yasa çıksada parmak kesme cezası gelse.
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