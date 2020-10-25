İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü
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İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü

25.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:11

Bağcılar'da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, iş yeri sahibi ve çalışanlar tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.

İŞ YERİ SAHİBİ VE ÇALIŞANLAR SOPALARLA DÖVDÜ

Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı uzun süre dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
MAGANDA: size ne oluyor it sürüsü eğer taciz varsa şikaey olur polis çağrılır savcı görev yapar burası muz cumhuriyeti değil burada yargıyı hukuk dağıtır bir kaç eşkiya değil. terorist yavruları sizi. sizin Fetö pkk ve sizin gibi şeref mahrumları bu devlette paraller yapı kurmaya çalıştılar sonları ortada sizin de sonunuz gelecek.
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