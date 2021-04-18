İstanbul'da tartıştığı dedesini darbederek öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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İstanbul'da tartıştığı dedesini darbederek öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

İstanbul'da tartıştığı dedesini darbederek öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Beykoz'da tartıştığı 89 yaşındaki dedesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

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Beykoz'da tartıştığı 89 yaşındaki dedesini darbederek öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9 Nisan Cuma günü Beykoz'da meydana gelen olayın, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Dağınık olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran dedesini döverek öldürdü" şeklinde yer aldığı belirtildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" konusu ile ilgili Beykoz'da yapılan çalışmalarda, ekiplerin olay günü söz konusu adrese gittiklerine yer verilen açıklamada, S.B'nin (59), oğlu R.A'nın (21) beraber üst katta kalan aynı isimdeki 89 yaşındaki babasına tokat attığını, yere düşen babasının kulağından kan geldiğini söylediği kaydedildi.

Açıklamada, adreste yapılan aramada 1014 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddenin ele geçirildiği, olayın ardından kaçan zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan R.A'nın 15 Nisan'da hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının ise 11 Nisan'da tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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