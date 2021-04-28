İstanbul'da "tam kapanma" öncesi trafikte ve havalimanlarında yoğunluk arttı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda tam kapanmanın uygulanmaya başlayacağı 29 Nisan öncesinde İstanbul'da trafikte ve havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda tam kapanmanın uygulanmaya başlayacağı 29 Nisan öncesinde İstanbul'da trafikte ve havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar, gerek kara yolu gerek hava yoluyla İstanbul'dan ayrılmaya başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 14.50 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 oldu.

Tam kapanma sürecini yakınlarıyla veya memleketlerinde geçirmek için hava yolunu tercih edenler ise sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Havalimanı görevlileri yoğunluk nedeniyle gelen yolcuları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluk öğle saatlerinde azaldı.

Tam kapanmaya saatler kala son alışverişlerini yapmak isteyenler market ve pazarları da hareketlendirdi. Alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlar, burada normal günleri aratmayan bir yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel