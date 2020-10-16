Skandal görüntü! Rehabilitasyon merkezinde otizmli gencin ellerini arkadan iple banka bağladılar
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Skandal görüntü! Rehabilitasyon merkezinde otizmli gencin ellerini arkadan iple banka bağladılar

16.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:44
Skandal görüntü! Rehabilitasyon merkezinde otizmli gencin ellerini arkadan iple banka bağladılar

İstanbul Pendik'te otistik çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde bir gencin kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntü tepki çekti. Olayla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci kontrol etmekte zorlanan bir personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını arkadan bezle bağlaması nedeniyle gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİLER

Pendik'te bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde otizmli bir gencin kolları arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. DHA'ya bilgi veren yetkililer, bu olayın, hangi gerekçeyle gerçekleşmiş olursa olsun kabul edilemez olduğunu, 3 gün önce müfettiş görevlendirilerek kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturmada Kurum ve bahçesindeki güvenlik kameraları incelenerek, yöneticisi ve personelin beyanları alınacak, otizmli gencin bir uzman eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurularak tüm aşamalarıyla incelenecek.

ÖFKE NÖBETİ GEÇİREN OTİZMLİ GENCİN KOLLARINI BAĞLAMIŞ

İlk tespitlere Ağustos ayında kaydedilen rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci kontrol edemeyen görevli personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını bir bezle arkadan bağlaması sonucu ortaya çıktı. Yetkililer, otizmli çocuklarla ilgili bakım ve rehabilitasyon hizmeti verilen önemli merkezlerden biri olan bu kurumda yaşanan olayın en kısa sürede açığa kavuşturulacağını bildirdi. Sorumlularının en kısa sürede ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımın uygulanması için müfettişlerin titizlikle çalıştığı vurgulandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan olayla ilgili edinilen son dakika haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bakanlığın idari soruşturması sürerken, savcılık da olayın sorumluları hakkında adli soruşturma yürütecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
ABBASKAMİL: ne yapsalardı dövmemişler işkence etmemişler en masumu bu
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YAHYA: İBB Tamamoğlu?
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