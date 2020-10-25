Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
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Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları

25.10.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:56

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Ortaya çıkan görüntüler şehrin farklı noktalarından görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Boğaz ve Anadolu Yakası'nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camii'nde güzel görüntüler oluştu. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis kartpostallık fotoğraflar ortaya çıkarken, şehrin üzerinde bulunan sis havadan drone ile görüntülendi.

İşte İstanbul'u etkisi altına alan sisten arda kalan görüntüler:

Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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