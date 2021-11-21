İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur'an-ı Kerim okundu
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Hayatını kaybeden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu.
Hayatını kaybeden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur'an-ı Kerim okunarak Dua edildi.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç'un "Gün Doğmadan Şehzadebaşı'nda" adlı şiiri okundu.
Şehzadebaşı Camisi'ndeki Kur'an-ı Kerim tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.
Program sonrası katılanlara çorba ikram edildi.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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