İstanbul'da Sezai Karakoç için Kur'an-ı Kerim okundu

Hayatını kaybeden mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç için kabrinin de bulunduğu Şehzadebaşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, kılınan sabah namazının ardından Karakoç için Kur'an-ı Kerim okunarak Dua edildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından Sezai Karakoç'un "Gün Doğmadan Şehzadebaşı'nda" adlı şiiri okundu.

Şehzadebaşı Camisi'ndeki Kur'an-ı Kerim tilavetine çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrası katılanlara çorba ikram edildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet