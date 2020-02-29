İSTANBUL'DA ŞEHİT ONBAŞI BAYSAL İÇİN TÖREN (1)
İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da tören düzenlenecek.
Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cenaze törenin düzenleneceği caminin önüne gelen vinç operatörleri vinçleri kaldırıp Türk bayrağı astı. Baysal'ın cenazesi helallik alınmasının ardından camiye getirildi
Görüntü Dökümü:----------Vinçliler-Röportaj-Cenazenin getirilmesi-Tören için hazırlıkları
- İstanbul
Kaynak: DHA