İstanbul'da Şarbon Şüphesi: Bakan Pakdemirli'den İlk Açıklama

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında." dedi. Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Hastenelerin dış görüntüsü

-Acil servislerden görüntü

-Genel ve detaylar