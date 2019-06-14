"İstanbul'da sandığa gitmek şarttır"

"İstanbul'da sandığa gitmek şarttır"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Bir darbe mi demokrasi mi ikilemi içerisinde demokrasi referandumuna dönüşmüştür.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Bir darbe mi demokrasi mi ikilemi içerisinde demokrasi referandumuna dönüşmüştür. İstanbul'da sandığa gitmek geçerli oy kullanmak, sandığa sahip çıkmak, demokrasiye 'evet' demek şarttır." dedi.
Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak bu seçimin stratejik olduğunu sürekli dile getirdiklerini anımsattı.
İstanbul seçiminin sadece bir büyükşehir belediye başkanı seçimi olmanın ötesine geçtiğini ifade eden Kubilay, "Özellikle Yüksek Seçim Kurulu eliyle gerçekleştirilen bu sandık darbesinden, İstanbul halkının siyasi iradesi gasp edildikten sonra bir darbe mi demokrasi mi ikilemi içerisinde demokrasi referandumuna dönüşmüştür." diye konuştu.
HDP'nin sandıktan demokrasinin çıkması için olağanüstü çaba içerisinde olduğunu ve gayret sarf ettiğini belirten Kubilay, şöyle devam etti:
"Milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri oradadır. Bütün arkadaşlarımız olağanüstü çalışma içerisindeler. İstanbul seçimlerinde son haftaya girerken başta HDP'liler olmak üzere demokrasiden yana olan herkese çağrım şudur, İstanbul'da sandığa gitmek şarttır, geçerli oy kullanmak şarttır, sandığa sahip çıkmak şarttır, demokrasiye 'evet' demek şarttır."

Kaynak: AA
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