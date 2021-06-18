Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi
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Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı, gündüz geceye döndü Gaziosmanpaşa'da bir kamyonet su basan yolda kaldı İstanbul'da yetkililerin uyarılarının ardından mega kentte gökyüzü kara bulutlarla kaplandı.

İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi

Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı, gündüz geceye döndü

Gaziosmanpaşa'da bir kamyonet su basan yolda kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da yetkililerin uyarılarının ardından mega kentte gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Ardından bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı, Gaziosmanpaşa'da bir kamyonet su basan yolda kaldı.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Gündüzün gece döndüğü mega kentte sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yola şemsiyesiz çıkan vatandaşlar ıslanırken, kimi vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için duraklara, köprü altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri de oluştu. Yolda oluşan su birikintisinde yüzer gibi yapan çocuklar ise gönüllerince eğlendi.

Gaziosmanpaşa'da Eyüp'e çıkan bir yol ise göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bir kamyote ise göle dönen yolda bozularak orada kaldı.

Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi
Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi
Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi
Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi
Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi
Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi
Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış...Çocuklar su birikintisinde böyle eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal

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