İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı.

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu İSTANBUL - Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Göle dönen caddede sular dükkanlara kadar girdi İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış bugün de etkili oldu. Fatih çevresinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde yağmur suları dükkanlara kadar girdi. Göle dönen Fevzipaşa Caddesi esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: İHA