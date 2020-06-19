İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı.

19.06.2020 21:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:04

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İSTANBUL - Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Göle dönen caddede sular dükkanlara kadar girdi

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış bugün de etkili oldu. Fatih çevresinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde yağmur suları dükkanlara kadar girdi. Göle dönen Fevzipaşa Caddesi esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: İHA

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