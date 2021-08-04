İstanbul'da rekor su tüketimi
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İstanbul'da rekor su tüketimi

İstanbul'da rekor su tüketimi
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün kente verilen su miktarı 3 milyon 404 bin metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün kente verilen su miktarı 3 milyon 404 bin metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 66,14 olarak ölçüldü.

Su miktarı 4 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,83, Terkos'ta yüzde 72,46, Sazlıdere'de yüzde 36,17, Alibey'de yüzde 37,55, Büyükçekmece'de yüzde 61,15, Ömerli'de yüzde 94,04, Darlık'ta yüzde 68,47, Elmalı'da yüzde 82,3, Kazandere'de yüzde 33,12 ve Pabuçdere'de yüzde 17,59 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 574,59 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 420,49 milyon metreküp oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 4 Ağustos tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 77,04, 2012'de yüzde 68,8, 2013'te yüzde 68,61, 2014'te yüzde 18,76, 2015'te yüzde 76,93, 2016'da yüzde 60,75, 2017'de yüzde 69,78, 2018'de yüzde 71,8, 2019'da yüzde 67,08, 2020'de ise yüzde 56,04 olarak gerçekleşti.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, bu yıl bu miktar 2,87 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Verilere göre, sıcaklıkla doğru orantılı İstanbul'da su tüketim miktarı arttı. İstanbul' a 2020 yılında verilen suyun ortalaması 2 milyon 933 bin metreküp iken artan sıcaklarla su tüketimi ortalamanın 471 bin metreküp üzerine çıkarak dün 3 milyon 404 bin metreküp su oldu. Bu rakam bugüne kadar ölçülen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Son 14 günde şehre verilen temiz su miktarları şöyle:

TarihGünlük tüketim/ metreküp
21 Temmuz2 milyon 796 bin
22 Temmuz2 milyon 714 bin
23 Temmuz2 milyon 809 bin
24 Temmuz2 milyon 871 bin
25 Temmuz3 milyon 29 bin
26 Temmuz3 milyon 89 bin
27 Temmuz3 milyon 183 bin
28 Temmuz3 milyon 241 bin
29 Temmuz3 milyon 320 bin
30 Temmuz3 milyon 266 bin
31 Temmuz3 milyon 309 bin
1 Ağustos3 milyon 221 bin
2 Ağustos3 milyon 358 bin
3 Ağustos3 milyon 404 bin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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