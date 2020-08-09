İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
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İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir

Koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü şehir olan İstanbul'da, pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar'da kısıtlama olabilir.

09.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 09.08.2020 00:27

Türkiye'de koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü şehir İstanbul. Özellikle Avrupa Yakası'nda yer alan Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar'da pozitif vaka yoğunluğu oldukça yüksek olması dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili çalışma yapan İstanbul Valiliği, vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlamaya gidebilir.

TÜM OLASILIKLAR MASADA

TRT'nin haberine göre; İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibinin çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs salgınına yönelik tüm olasılıklar masada. Mevcut vaka sayısına göre, İstanbul genelinde bir kısıtlama öngörülmüyor. Ancak vakaların yoğun yaşandığı sitelerde, caddelerde, semtlerde hatta ilçelerde kısıtlamaya gidilebilecek.

İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler arasında Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar yer alıyor.

AVRUPA YAKASI'NDA VAKA SAYISI DAHA FAZLA

Risk haritasına göre, Avrupa Yakası'nda vakaların sayısı daha fazla. Çatalca, Başakşehir, Büyükçekmece ve Avcılar gibi risk yoğunluğunun az olduğu ilçeler de var.

ANADOLU YAKASI'NDA RİSKLİ BÖLGELERİN SAYISI DAHA AZ

Anadolu Yakası'na ise yüksek risk bölgelerinin sayısı daha az. Riskin yoğun olduğu yerler arasında Ümraniye öne çıkıyor. İstanbul Valiliğinde yol haritası için pazartesi günü toplantı yapılması bekleniyor.

İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
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