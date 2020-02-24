İstanbul'da pistten çıkıp üçe bölünen uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi
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İstanbul'da pistten çıkıp üçe bölünen uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen kaptan pilot M.A. savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

24.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:57
İstanbul'da pistten çıkıp üçe bölünen uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen kaptan M.A. savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot M.A. Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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