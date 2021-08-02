Pavyondaki hesap kavgası cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
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Pavyondaki hesap kavgası cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sarıyer'de arkadaşlarıyla birlikte pavyona giden 19 yaşındaki genç, gelen yüklü hesaba itiraz edince tartışma yaşandı. Çıkan arbedede göğsünden vurulan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önceki gün saat 07.00 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir pavyona geldi. Genç burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi.

HESAP YÜKLÜ GELİNCE TARTIŞMA BAŞLADI

İddiaya göre gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi. Gençler hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler mekandan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı. Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada çıkan kavgada önce öldüresiye darbedilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı genç Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa'da toprağa verildi.

Pavyondaki hesap kavgası cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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Haber Yorumları (1)
KALBİNDEN ÖPERİM: Daha yaşın 19 yaa 19 ne pavyonu ne alkolü!!! Senin gecenin bir yarısı evde olman film izlemen kitap okuman bilgisayar oyunu falan oynaman gerekmiyor mu ya ne bilim. Yazık olmuş gencecik yaşında..
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