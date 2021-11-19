Kılıç ve bıçaklarla poz verdiler! İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntü infial yarattı, gerçek sonradan anlaşıldı

Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından İstanbul'da özel bir üniversitede çekilen, ellerinde kılıç ve bıçak bulunan yabancı uyruklu kişilerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Acarer, video açıklamasında benzer gösterilerin üniversitenin farklı yerlerinde sık sık yapıldığını belirterek, bu kişilerin kim olduğu ve gösteriye kimin izin verdiği gibi bazı sorular sordu.

YORUMLAR ART ARDA GELDİ

Acarer'in paylaşımına, görüntüdeki kişilerin Taliban üyesi gibi olduğu, İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerektiği ve neden kişilere müdahale edilmediği gibi çok sayıda yorum gelirken, tartışma yaratan videoyla ilgili gerçek ise çok başka çıktı.

GÖRÜNTÜLER ÜNİVERSİTEDEKİ ÖĞRENCİ FESTİVALİNDEN

Haber doğrulama platformu Teyit Org, Acarer'in paylaştığı görüntülere dair açıklama yaptı. Açıklamada, "Teyit, konuyla ilgili olarak üniversitenin basın ofisine ulaştı. Basın ofisi, 17 Kasım 2021 tarihinde, Uluslararası Öğrenci Festivali yapıldığını, görüntülerin de o festivalde kaydedildiğini belirtti. Festivale, 29 ülkeden öğrenci katılmış. Öğrenciler etkinlikte kültürlerini, dillerini, yemeklerini ve geleneksel müzik ve danslarını göstermiş" denildi. Görüntülerdeki öğrencilerin Yemenli olduğu ve kendi geleneklerini sergiledikleri ortaya çıktı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet