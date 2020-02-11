İstanbul'da otobüste öpüşme tartışması: Burası Arabistan mı?
İstanbul'da Yeşilpınar-Şişli otobüsünde öpüşen genç çifte bazı yolcular tepki gösterdi. Tepki gösterilen genç kadın ise "Burası Arabistan mı? diyerek karşılık verdi.
Yeşilpınar-Şişli seferini yapan İETT otobüsünde çekilen görüntülerde öpüşen bir çift ile diğer yolcular arasındaki tartışma yer aldı.
"AİLE VAR"
Öpüşen çifte yolculardan biri "Burası Türkiye, burada kanun var, nizam var, aile var" diyerek tepki gösterdi.
"BURASI ARABİSTAN MI?"
Genç çift ise kendilerine tepki gösteren yolcuya "Burası Arabistan mı? Bana 'geri zekalı' diyor terbiyesiz. Sen çok mu terbiyelisin' karşılığını verdi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Bu sırada bazı yolcular ise genç çifte sahip çıktı. Öpüşen çifte tepki gösteren yolcuya "Türkiye'de insanlar öpüşemez mi?" dedi.
Haber Videosu: İstanbul'da otobüste öpüşen gençlere diğer yolcular tepki gösterdi
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alllah belalarını versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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mağarasından kaçan otobüse geliyor galiba.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bende ayıp yerlerimi göstersem burası arabistan mı desem olur mu. tabiki de olmaz herşeyin bir sınırı olmalı okadar özgürlük iyi değildir.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ar sahibi haya sahibi insanları bazıları Arabistan''a göndermek istiyorlarmış. Atalarımız beş bin yıl önce de zannedildiği gibi sefil değil, asildi. Edeb sahibi idi. İnsandı.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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İnsanlar özelini, mahremiyetini evinde yapar. Ortalık yerde yapmaz. . Çünkü insan, insandır. Ar, haya sahibidir. Özelini ortalık yerde yapan varlıklarda vardır. Ama onlar insan değildir. Ayrıca arsızlığa, hayasızlığa arka çıkmaya çalışanlar özgürlüğe sığınıyorlar. Beni yaptığı şey başkalarını rahatsız ediyorsa ben özgürlük hakkımı kullanıyorum diyemem. Yine ayrıca belirtelimki şerre arka çıkanlar , şerde ortaktırlar.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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bunun arabistanla amerikayla ne alakası var toplumdasınız orasıda toplu taşıma aracı uygunsuz bir davranış kabahatler kanununa girer hatta bu nasıl bir zihniyet arkadaş arabistan değil burası açın sokak ortasında ilişki yaşayın ne olcak özgür ülkeCevap Yaz 133 64 Yayından Kaldır
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burası rusya veya ukrayna mı peki?Cevap Yaz 163 25 Yayından Kaldır
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Keşke olsa. . . İki haftalığına oralara gitsen de insanlık görsen keşke. . .1 2 Yayından Kaldır
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HERKES İSTEDİGİ GİBİ DAVRANABİLİR HERŞEY YAPABİLİR ÇERKTEN TÜRKİYEYİ ARABİSTANA BENZETMENİN PEŞİNDESİNİZ İSTEMEYEN VARSA ÜLKEYİ TERK ETSİN CİDDENCevap Yaz 19 84 Yayından Kaldır
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bir bitmediniz biz ülkemizi çok seviyoruz sürekli şikayet eden avrupayı öven sizlersiniz bir gitseniz bir bitseniz hainlik sizde din düşmanlığı sizdeYayından Kaldır