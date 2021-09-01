İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Fidan