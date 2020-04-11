İstanbul'da 'Olay var' diye hastaneye çağrılan polislere sürpriz kutlama
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Sancaktepe, İstanbul, Polis

İstanbul'da 'Olay var' diye hastaneye çağrılan polislere sürpriz kutlama

İstanbul'da 'Olay var' diye hastaneye çağrılan polislere sürpriz kutlama Sancaktepe'de 'hastanede acil olay' ihbarında bulunan başhekim ve sağlık çalışanları, Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarına sürpriz yaptı Hastaneye 'olaya' giden polis ekipleri, alkış ve çiçeklerle...

11.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:23
İstanbul'da 'Olay var' diye hastaneye çağrılan polislere sürpriz kutlama

İstanbul'da 'Olay var' diye hastaneye çağrılan polislere sürpriz kutlama

Sancaktepe'de 'hastanede acil olay' ihbarında bulunan başhekim ve sağlık çalışanları, Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarına sürpriz yaptı

Hastaneye 'olaya' giden polis ekipleri, alkış ve çiçeklerle karşılaşınca şaşkına döndü

İSTANBUL - İstanbul Sancaktepe'de 'hastanede acil olay' ihbarında bulunan başhekim ve sağlık çalışanları, Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarına sürpriz yaptı. Hastaneye 'olaya' giden polis ekipleri, alkış ve çiçeklerle karşılaşınca şaşkına döndü.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, hastanedeki hekimlerle birlikte polislere sürpriz yaptı. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı nedeniyle dün gerçekleştirilen sürpriz, hastaneye 'acil' koduyla polisin çağrılması ile başladı.

Başhekim Doç. Dr. Yiyit ve beraberindeki hastane hekimleri, polis ekiplerine kalabalık bir grubun kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kalabalık gruba müdahale etmek için araçtan inerek hastaneye giriş yaptı. Polislerin Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giriş yaptıkları sırada başhekim ve arkadaşları polisleri alkışlayıp çiçekle karşıladı.

Yapılan sürpriz karşısında şaşkına dönen polis memurları, teşekkür ederek onlar da dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai harcayan doktor ve sağlık çalışanlarına alkışlarla karşılık verdi.

Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü dolayısıyla böyle bir sürpriz planlayan Başhekim Do. Dr. Nurettin Yiyit, kendisi ve personeli adına emniyet güçlerine teşekkür ederek bir demet çiçek takdim etti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai içindeki sağlık görevlileri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan bu sürpriz hadise yürekleri ısıttı.

Yaşanan sürprizin sonundaki "El ele yürek yüreğe koronavirüs seni yeneceğiz" mesajı dikkat çekti.

İstanbul'da 'Olay var' diye hastaneye çağrılan polislere sürpriz kutlama

Kaynak: İHA

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