İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim
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İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim

İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

- İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim İstanbul'da polis ekipleri okul çıkış saatinde denetimlerini sürdürdü.

- İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri okul çıkış saatinde denetimlerini sürdürdü. Okulların çevresinde şüpheli kişiler üzerinde uygulama yapan ekipler, okul servislerini tek tek durdurarak kontrollerini sağladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince okul çıkış saatinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çevresinde denetimler yapıldı. Denetimlerde öğrencilerin özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör, narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için çalışmalar yapıldı. Okul önlerinde bekleyen kişiler çevreden uzaklaştırılarak şüpheli kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili mekanlar, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonlarında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Öte yandan, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları için servis araçları tek tek durduruldu. Servis sürücülerinin evrakları kontrol edilerek araçtaki yolcu sayılarına bakıldı. Okul çıkış saatinde Fatih'te denetime alınan Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri servis sürücüsü Erol Ertaş, "Evraklarımın hepsi tamamdır. Eksiğimiz yok. Trafik çok yoğun. Okul taşıtlarına biraz daha müsamaha gösterseler bizim için daha iyi olacak. Göstermiyorlar, yol vermiyorlar" dedi.

"Uyuşturucu kullanan servisçiler varmış"

Okul servislerinin okulun içinde beklediğini ifade eden Ertaş, "Okulun içinde olduğu için herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Okulun içinde çocuklar binerler ve gideriz. Denetimler güzel ve olmasında fayda var. Anladığım kadarıyla baya uyuşturucu kullanan servisçiler varmış. Bunun önleminin alınması çok iyi oldu. Bize faydası olacak" diye konuştu.

"Okula hazır bir şekilde başladık"

Okul sezonu açılmadan hazırlıkları tamamladığını söyleyen servis sürücüsü Onur Çevik, "Daha önceden bütün çalışmalarımız yapmıştık. Okula hazır bir şekilde başladık. Özellikle maskelerine, dezenfektanlarına, ayrı oturmalarına, aracımızın havalanmasına dikkat ediyoruz. Herhangi bir problem yaşamadık daha yeni başladık zaten. İnşallah da böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim
İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim
İstanbul'da okul önlerinde sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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