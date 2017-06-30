Istanbul'da Özel Harekat Destekli Narkotik Operasyonu: 13 Gözaltı

Pendik'te bu sabah yapılan narkotik operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah, para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Pendik'te bu sabah Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 10 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

TABANCA VE PİYADE TÜFEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen baskında 3 kilo 930 gram toz esrar, 56 gram eroin 39 gram metanfetamin, 43 adet extacy hap, uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin 65 lira, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek 3 adet şarjör ve 115 adet fişek, 4 adet tabanca, 14 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği kartuşu, 144 adet tabanca fişeği, 1 adet Glock marka tabanca şarjörü ve 6 adet el yapımı tabanca kabzası ele geçirildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs ve aranma kaydı olan 2 şahsın da bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturmanın devam edildiği bildirildi.