Müzikholde tartışma yaşayan şahıs, "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müzikholde tartışma yaşayan şahıs, "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da kimliği belirsiz iki şahıslar gittikleri müzikholde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası çıkan kavga nedeniyle mekandan atılan şahıslardan biri, "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek müzikhole defalarca ateş açtı. Küfürler yağdıran saldırgan, diğer şahısla birlikte araca binerek kayıplara karıştı. Olay anı kameraya yansıdı.

Dün saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir müzikhole gelen şahıs, içerideki henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası çıkan kavga sonucundan mekandan atılan şahıs caddeden uzaklaştı.

KÜFÜRLER YAĞDIRIP ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra otomobille caddeye gelen şahıs araçtan indikten sonra küfürler yağdırarak tabancayla müzikhole defalarca ateş açtı.

BAŞKA BİR SALDIRGAN DA AYNI İŞ YERİNİ TARADI

Küfür etmeyi sürdüren saldırgan, "bu mekanı açtırmayacağım" diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Müzikholde tartışma yaşayan şahıs, 'Bu mekanı açtırmayacağım' deyip kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

İstanbul'da müzikholde dehşet anları: 'Bu mekanı açtırmayacağım' diyerek kurşun yağdırdı
İstanbul'da müzikholde dehşet anları: "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek kurşun yağdırdı
Herkesi bu fotoğrafla kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi
Herkesi bu fotoğrafla kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ayşegül Çınar Armağan Çağlayan Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müzikholde tartışma yaşayan şahıs, "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 16:11:11. #1.15#

title