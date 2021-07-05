İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, İstanbul'daki çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, İstanbul'daki çalışmalar devam ediyor.

Bostancı ve Kartal sahilindeki temizleme çalışmalarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekipler, katı sıvı emici araçlarıyla temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Bu arada temizlik çalışmaları sonucu kıyılardaki müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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