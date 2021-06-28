İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bazı sahillerde etkisini yer yer gösteren müsilaj yoğunluğunun bazı bölgelerde azaldığı gözlendi.

Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

Müsilaj yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise temizliğin vidanjörle yapılacağı öğrenildi.

Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde sürerken, İBB'ye ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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