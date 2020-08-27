İşlek caddeleri trafiğe kapatan magandalar terör estirdi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bir araya gelen motosikletli magandalar, trafiğe kapattıkları cadde ve sokaklarda 'drift' yaparak terör estirdi. Ortalığı dumana katan magandalar, hiçbir kurala uymadıkları o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafiği tıkayarak motosikletleriyle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara ve ağır para cezalarına rağmen devam eden trafik magandaları, Son olarak önceki hafta Pazar günü Fatih Topkapı Mahallesi'nde görüldü. Maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görülen grup, dakikalarca sokak ortasında kendi etrafında dönerek terör estirdi.

İŞLEK CADDEYİ TRAFİĞE KAPATIP TERÖR ESTİRDİLER

Bir başka olay ise Zeytinburnu'nun Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Pazar günü bir araya gelen motosikletli gruplar, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümüşsuyu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Magandalar burada dakikalarca yanlama yaparak hem ortalığı dumana boğdu hem de terör estirdi. Şov uğruna çevreye rahatsızlık vererek ortalığı dumana boğan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA