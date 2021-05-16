İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı

Metro İstanbul tam kapanmanın sona erip kademeli normalleşmenin başlayacağı 17 Mayıs itibarıyla sefer saatlerine ilişkin yayınladığı duyuruda, seferlerin 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 06.00-00.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Bazı hatlarda ise hafta sonu sefer yapılmayacak

Metro İstanbul tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs günü itibarıyla metro hatlarının sefer saatlerine ilişkin bir duyuru yayınladı. Duyuruda, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla seferlerin 06.00-00.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

İŞTE METRO İSTANBUL'UN SEFER SAATLERİ

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesine göre 17 Mayıs Pazartesi itibari ile İstanbul genelinde hafta içi her gün 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu çerçevede seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapıldı.

HAFTA İÇİ TARİFESİ

Listelenen hatlarda 06.00-21.00 arasında normal tarife ile, 21.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacak.

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-21.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacak.

HAFTA SONU TARİFESİ

Aşağıda listelenen hatlar 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecek. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacak.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

BAZI HATLARDA SEFER YAPILMAYACAK

Bazı hatlarda ise hafta sonu işletme yapılmayacak. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecek. M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, F1 Taksim-Kabataş füniküler, T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacak.