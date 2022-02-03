Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

AA, Murat Paksoy - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Mecidiyeköy- Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı.

Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Mecidiyeköy yönüne giden metro, Nurtepe istasyonunda yolcularını indirerek tekrar Mahmutbey yönüne döndü.

Nurtepe durağındaki aktarma nedeniyle de yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi.

Yetkililer de teknik arızayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

AA / Murat Paksoy - Güncel

Mecidiyeköy, Mahmutbey, İstanbul, Metro, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title