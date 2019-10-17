İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de lüks araçlarla düğün konvoyu yapan magandalar trafiği kapatıp kazaya davetiye çıkardı. Çakarlı araçların da katıldığı konvoy trafiği altüst etti. O anlar ise kameraya kaydedildi.
İstanbul Başakşehir'de kaydedilen görüntülerde, evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen akraba ve arkadaşları lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıktı. Konvoy Başakşehir'de yolu trafiğe kapattı. Konvoydaki motosikletliler burada drift yaptı.
KONVOYDAKİ ÇAKARLI ARAÇLAR
Hem kendilerini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, yoldakileri de mağdur etti. Trafikte magandalar yüzünden yolda kalan bazı sürücüler yaşanan duruma isyan etti. Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı da dikkat çekti. İstanbul trafiğinde tehlike saçan konvoy daha sonra düğünün yapılacağı yere doğru ilerledi.