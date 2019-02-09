Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Karagümrük Çetesi'ne operasyon düzenlendi. 5 kişinin şikayeti üzerine harekete geçen emniyet güçleri çete üyesi 10 kişiyi göz altına aldı.

NURİ ERGİN'İN OĞLU VE KARDEŞLERİ DE GÖZ ALTINDA

İstanbul'da liderliğini 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı Karagümrük çetesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan baskınlarda, aralarında cezaevinde bulunan çete liderinin oğlu ile kardeşlerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SORGUYA ALINDI

Çete mağduru 5 kişinin şikayeti üzerine ekipler çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmaların ardından harekete geçen polisler bu sabah saatlerinde çeteye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çete lideri Nuri Ergin'in oğlu ve kardeşleri de dahil olmak üzere toplam 10 kişiyi göz altına aldı.Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Kaynak: İHA