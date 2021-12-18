İstanbul'da kuruluş yıldönümü hazırlıklarını sürdüren Gelecek Partisi'nin anons talebine Valilik'ten ret

Eski Başbakan ve Bakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi, 2. kuruluş yıldönümü nedeniyle 17-­19 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceği etkinliğin hazırlıklarını sürdürüyor. Partinin İstanbul teşkilatı, etkinliğe vatandaşları davet etmek adına anons çalışması yapmak istedi. Ancak Valilik, anonsun sadece etkinlikten 48 saat önce yapılabileceğini, bunun haricindeki bir zaman diliminde anons yapılamayacağını ifade etti.

"İL GENELİNDE ANONS ÇALIŞMASI TALEP EDİLMİŞTİR"

İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından? 17­19 Aralık 2021 tarihleri arasında, partinin 2. kuruluş yıl dönümü programı dolayısıyla 'Çınar 1' plakalı parti otobüsünün İl genelinde ana caddelerde sesli anonslar ile tanıtım çalışması düzenleyeceği Valiliğimize sunulan dilekçeden anlaşılmıştır.

"BELİRLENEN SÜRE DIŞINDA ÇAĞRI YAPILAMAZ"

Bahse konu talep ile ilgili yapılan değerlendirmede 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 26. maddesinde, 'Toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz' hükmü amir olmakla birlikte yine aynı kanunun İstisnalar başlıklı 4. Maddesi – Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir. b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar ve bildirim verilmesi başlıklı 10. maddesinde "Toplantı yapılabilmesi için düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırk sekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir".

"HÜKÜMLERE TABİİ OLMADIĞINDAN UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

Bu bağlamda İl genelinde ana caddelerde düzenlenmek istenilen sesli anonslar ile tanıtım çalışmasının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabi olmadığından çağrı amaçlı sesli anons düzenleme talebiniz uygun görülmemiştir."

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