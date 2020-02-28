İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2' uygulaması

28.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:49

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği 'Kurt Kapanı-2' uygulaması gerçekleştirildi. Kent geneline birçok noktada gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.



İstanbul genelinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-2 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Uygulamada vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.



Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde 2 sürücüye ehliyetlerinin yanında bulunmadığı gerekçesiyle 288 TL para cezası kesildi.



Özel Harekat Polisinin de katıldığı uygulamaya, polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA