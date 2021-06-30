İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı
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İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı

İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı
Demirören Haber Ajansı / Semra Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklar pandemi kurallarına uygun başladı.

İstanbul'da kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklar pandemi kurallarına uygun başladı.

Bahçelievler Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı'na hazırlıklarını tamamladı. Pandemi kurallarına uygun Kurban Satış ve Kesim Alanı'ndaki çalışmalar tamamlanarak yurdun dört yanından gelecek kurbanlıklar bekleniyor. 

Bahçelievler Belediyesi kurban satış alanındaki çalışmalarını tamamladı. 20 dönümlük Kurban Satış Alanı'nda 80'i büyükbaş 10'u küçükbaş olmak üzere 95 çadır bulunuyor.  Kurban satış alanının bin 200 büyükbaş, 500 küçükbaş kapasiteye sahip.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYGUN KURBANLIK ALANI

Kurban Satış Alanı'na gelecek vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak hijyen setleri dağıtılacak. Kafeterya ve mescidin de olduğu alanda kurban satıcıları için duş yerleri oluşturuldu. Alanın girişinde, kurbanlıklarda olası bir hastalık durumu söz konusu olduğunda bir karantina çadırı yer alıyor. 

"AMACIMIZ KOMŞULARIMIZIN DİNİ VECİBELERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİREBİLMELERİ"

Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Amacımız komşularımızın dini vecibelerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerine olanak sağlarken bir yandan da kurban satışı için yurdumuzun değişik illerinden ilçemize gelen kurban satıcılarımıza en iyi ortamda satış yapabilecekleri fiziki ortamı oluşturmak. Bin 200 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip alanda tüm hazırlıklar tamamlandı. Buraya gelen komşularımız için girişte koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Girişte HES kodu sorgulama ve hijyen setlerimiz olacak. Alanımız yeni çadır kurabilecek kapasiteye sahip. Kurban satan vatandaşlarımızı bu alana bekliyoruz" dedi.


İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı
İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı
İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı
İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semra Demir

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