İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi
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İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi

25.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:28
İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi

İstanbul'un barajlarında su seviyeleri her geçen gün azalırken, bu durumdan en az etkilenen Darlık Barajı oldu.

İstanbul'un barajlarında su seviyeleri her geçen gün azalırken, bu durumdan en az etkilenen Darlık Barajı oldu. Kaynak noktasında küçük çekilmelerin olduğu barajın, kuraklıkta doluluk oranı en yüksek baraj olması dikkat çekti. Su seviyesi en az azalan Darlık Barajı havadan görüntülendi.

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında yüzde 40'larda gösterirken bu oran Aralık ayında yüzde 21.53 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Bir çok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Darlık Barajı bu durumdan en az etkilenen baraj oldu. Darlık barajında doluluk oranı yüzde 49.22 olarak ölçüldü. Darlık barajı bu oran ile kuraklıkta doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları ise şöyle; Ömerli Barajı yüzde 20.05, Papuçdere Barajı yüzde 5.76, Sazlıdere Barajı yüzde 5.28, B.Çekmece Barajı yüzde 17.57, Alibeyköy Barajı yüzde 30.78, Terkos yüzde 22.96, Elmalı yüzde 23.92, Darlık Barajı yüzde 49.22, Istrancalar yüzde 28.42, Kazandere yüzde 4.72 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi
İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi
İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi
İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi
İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi
İstanbul'da kuraklıkta doluluk oranı en yüksek olan Darlık Barajı havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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