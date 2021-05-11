İSTANBUL' DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ
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İSTANBUL' DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ

İSTANBUL' DA KÖPRÜLER MAVİYE BÜRÜNDÜ
Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL - Haberler | Güncel

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, '10-16 Mayıs engelliler Haftası' dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Köprüler engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkat çekmek için mavi renkle aydınlatıldı. Bazı vatandaşlar mavi renkli köprüye karşı hatıra fotoğrafları çekildi. 

Görüntü dökümü:

----------FSM Köprüsü-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Köprülerdeki mavi ışıklar-Fotoğraf çekilen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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