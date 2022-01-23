İstanbul'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü boş araziye girdi - Haberler
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İstanbul'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü boş araziye girdi

İstanbul'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü boş araziye girdi
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye girdi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'a sefer yapan bir yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesinde kontrolden çıkarak boş araziye girdi.

Kente gelen yolcu otobüsü, Atayolu Caddesi'nde kaygan zeminde kontrolden çıktı. Boş araziye giren otobüsteki 25 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Haber

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