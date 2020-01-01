İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı sürprizi

01.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:16

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar ve dolu yağışı

Alınan bilgiye göre, 21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti.

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

Kaynak: AA